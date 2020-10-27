سابقة تاريخية أميركية.. تعيين لم يحدث من قبل بعام الانتخابات

في سابقة بالتاريخ الأميركي، صوت مجلس الشيوخ مساء الاثنين بأغلبية بسيطة، لصالح تعيين القاضية إيمي باريت في المحكمة العليا، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وشهدت إجراءات تثبيت باريت التي رشحها الرئيس دونالد ترامب، جدلا بين الجمهوريين والديمقراطيين، في ظل تعيينها في عام انتخابي، بما يخالف عرفا تاريخيا اتبعه الكونغرس دائما.

ويقضي العرف المذكور بتأجيل تعيين أعلى سلطة قضائية أميركية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث إن المحكمة قد يكون لها القول الفصل في تحديد نتيجة الانتخابات المقررة بعد 8 أيام من الآن.