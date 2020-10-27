بسبب انتخابات الرئاسة.. مقتل 21 شخصا في غينيا

لقي 21 شخصا مصرعهم، حتى هذه اللحظة، في الاحتجاجات التي شهدتها غينيا، عقب نتائج انتخابات الرئاسة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي.

وأفاد التلفزيون الرسمي، بأن 21 شخصا قد قتلوا، بما فيهم رجال أمن؛ وذلك في الاحتجاجات والمناوشات التي وقعت بين رجال الأمن والمتظاهرين.

وفاز الرئيس ألفا كوندي، 82 عامًا، في انتخابات 18 أكتوبر التي شهدت منافسة شديدة، وفقًا للنتائج الرسمية المعلنة يوم السبت؛ مما مهد الطريق لولاية ثالثة مثيرة للجدل.

وشكك خصمه "سيلو دالين ديالو" في نتائج الانتخابات المعلنة، مستشهدا بنتائج أعلنها نشطاء.

ووصل وفد دبلوماسي من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المكونة من 15 دولة الى غينيا في اعقاب الاضطرابات.

والتقى المبعوثون - ومن بينهم رئيس مفوضية الإيكواس جان كلود كاسي برو، وممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا، محمد بن شمباس - بالعديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين أمس الإثنين.