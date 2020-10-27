ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 8 ملايين و690 ألف شخص

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع إلى 8 ملايين و690 ألفًا و143 حالة على الأقل.

وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 225 ألفًا و588 حالة.

وسجلت "جونز هوبكنز" أمس، ظهور 54 ألفًا و177 حالة إصابة جديدة، و359 وفاة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية.