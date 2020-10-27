الإجمالي يرتفع إلى 7677 حالة.. 13 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7677 إصابة مؤكدة. وأكد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تم تسجيل حالتي شفاء من بين المصابين بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7387 شخصًا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 163 حالة وفاة.

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