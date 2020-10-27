الداخلية التونسية: التهديد الإرهابي يبقى الهاجس الأول للقوات الأمنية

أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن التهديد الإرهابي يبقى الهاجس الأول للقوات الأمنية، رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها في القضاء على أغلب العناصر الإرهابية، وإحباط عمليات تخريبية كانت تستهدف دوريات أمنية ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة المسائية العامة بالبرلمان مساء الإثنين، والتي كانت مخصصة للاستماع لأعضاء الحكومة.

وفي سياق آخر، قال الوزير "إن مجهودات الوحدات الأمنية في مكافحة الجريمة؛ أدت إلى انخفاض عدد القضايا، وزيادة عدد الإيقافات 10 بالمائة"، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف 147 ألف مطلوب أمنيًا منذ بداية السنة حتى الشهر الجاري، وحجز أكثر من 4 آلاف منهم على ذمة التحقيق، لافتًا إلى إيقاف 9350 خلال 5 أيام فقط الشهر الحالي.