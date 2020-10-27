طريقة الدخول على تطبيق تيمز والدخول على منصة مدرستي

شهدت الأيام الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور العديد من الصعوبات أثناء الدخول على منصة مدرستي، ومن أهم هذه الصعوبات وجود عطل مفاجئ أثناء الدخول على منصة قد أدى إلى توقف متابعة الطلاب الدروس وتوقفت حركة التعليم عن بُعد التي تتم من خلال منصة مدرستي، وهذا ما دفع الطلاب إلى إيجاد بديل آخر وهو متابعة الدروس من خلال تطبيق تيمز، وذلك من أجل استكمال اليوم الدراسي حتى يتم إصلاح العطل في منصة مدرستي

تطبيق تيمز :

يعد تطبيق تيمز من أهم التطبيقات التي تم تصميمها من قبل شركة مايكروسوفت للشركات، وذلك بهدف تسهيل الأمر على الشركات وتنظيم جميع الأعمال والمشاريع المتصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى منح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت، ويتوفر تيمز في إصدارات 32 و 64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة ويندوز و أيفون وأندرويد، ويعتمد على نظام الدردشة في أوفيس 365.

رابط تحميل تطبيق تيمز :

يتم تحميل تطبيق تيمز من خلال رابط التحميل عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل حضور الفصول الافتراضية وذلك في الوقت المناسب وفقاً للجدول الدراسي الذي تم تحديده من قبل وزير التعليم السعودي مع مراعاة الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تحميل التطبيق من موقع مايكروسوفت.

طريقة الدخول إلى برنامج تيمز:

أتاحت وزارة التعليم السعودي لكافة الطلاب وأولياء الأمور إمكانية الدخول على المنصة وتسجيل الدخول بها وذلك من خلال تيمز، حيث يسهل البرنامج أو التطبيق الجديد التسجيل في المنصة والحصول على المعلومات بكل سهولة ويسر، ونظراً لزيادة التساؤل حول طريقة الدخول إلى برنامج تيمز نتبع بعض الخطوات التي أوضحتها الوزارة ونعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال: