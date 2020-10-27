أمريكا تسجل 63195 إصابة جديدة و 380 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63195 إصابة جديدة و 380 حالة وفاة بفيروس



سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63195 إصابة جديدة و 380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد . ووفقاً لإحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالى عدد الإصابات بالفيروس إلى 8617022 إصابة ، فيما بلغ مجموع الوفيات 224601 حالة وفاة.

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