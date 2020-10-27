كورونا يضرب الأمم المتحدة.. ويلغي كل اجتماعاتها في نيويورك

أفاد مراسلنا في نيويورك بأن الأمم المتحدة ألغت كل اجتماعاتها في مقرها بالمدينة الأميركية، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخلها.

وأضاف المراسل أن إلغاء الاجتماعات سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من الثلاثاء. وستكتفي المنظمة الدولية بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت. وقال إن إجراء الأمم المتحدة جاء بعد اكتشاف إصابة دبلوماسي من بلد عضو في مجلس الأمن بوباء كورونا.

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