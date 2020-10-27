أفريقيا تسجل 1.8 مليون إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,727,837 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 41,609 حالة وفاة وتعافى 1,416,100 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أعلن أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات فيروس كورونا المستجد، الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء العمل معًا وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.

اقرأ أيضًا:

ارتداء ذيل الحصان.. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا

وتابع غيبريسوس أن "قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء، ولن تقصره"، وأن "نصف الكرة الشمالي يواجه لحظة خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا".

وقال تيدروس إن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه على أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدا، مؤكدا "أننا نعلم أن إجراءات الصحة العامة الأساسية، مثل الاختبار والعزل وتتبع الحالات، تعمل".

