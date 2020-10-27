اجتماع ثلاثي في أثينا بين وزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل.. اليوم

يتوجه وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل، الذي سيعقد في أثينا.

كما وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أثينا لعقد اجتماعات ثلاثية مع نظيريه اليوناني والقبارصة، وسيلتقي أشكنازي أيضا بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي سيكون في أثينا في نفس الوقت.

ووفقا لصحيفة "إن قبرص"، يأتي على رأس جدول الأعمال التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، وتعزيز التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، مع التركيز على الطاقة والسياحة والاقتصاد.

كما سيراجع الوزراء التقدم المحرز حتى الآن ويدرسون المزيد من الخطوات نحو تعزيز تعاونهم.



ووفقا لـ "جريم سيتي تايمز"، يخطط وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس لعقد اجتماعات فردية مع أشكنازي، بالإضافة إلى اجتماع الثلاثة معًا.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي أشكنازي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.



وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماعات "ستركز على تعزيز العلاقات بين إسرائيل واليونان وقبرص والتطورات الإقليمية وتعاون أوثق في الإطار الثلاثي".

وقد طورت إسرائيل علاقات وثيقة بشكل خاص مع اليونان وقبرص في السنوات الأخيرة في ضوء نتائج الغاز الطبيعي والتطورات.

المشروع الرئيسي المشترك الإسرائيلي واليوناني والقبرصي هو خط أنابيب الغاز EastMed من المياه الإسرائيلية إلى البر الرئيسي الأوروبي عبر قبرص وكريت. ومن المفترض أن يبلغ طول خط الأنابيب البحري والبري 1900 كيلومتر. لفترة طويلة، مما يجعلها الأطول في العالم.

من المرجح أن تطرأ التوترات بين اليونان وقبرص وتركيا في الاجتماع، حيث إن البلدين في نزاع مستمر مع أنقرة حول تعدي قواتها البحرية على مناطقها الاقتصادية الخالصة (EEZ) في البحر الأبيض المتوسط​​، وإعادة فتح تركيا منتجعًا في المنطقة العازلة. المنطقة بين قبرص وشمال قبرص، من بين قضايا أخرى.