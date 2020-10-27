زيارة رسمية.. البرهان يزور القاهرة اليوم

غادر رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، الخرطوم متوجها إلى القاهرة، في زيارة رسمية، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وتأتي الزيارة في إطار التشاور الأخوي بين قيادتي البلدين حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال قنصل عام جمهورية مصر العربية في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، في تصريح خاص لـ "العربية"، إن زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مصر تأتي في إطار التشاور الأخوي بين قيادتي البلدين، حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

في سياق آخر، يعقد وزراء الخارجية والري فى مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا غدًا، الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري برعاية الاتحاد الأفريقي.

وسيكون الاجتماع لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وذلك بدعوة من دولة جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل قواعد أمان سد النهضة، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.