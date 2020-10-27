مشروع قانون جديد بالكنيست.. سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي فى هذه الحالة

وقع 18 عضو كنيست، من عدة أحزاب إسرائيلية، على مشروع قانون جديد، يقضي بسحب جنسية أي مواطن عربي في إسرائيل، يحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة 7 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يمنح وزير الداخلية، صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي، يتقاضى راتب من السلطة الفلسطينية.

وأضافت القناة، أن مشروع القانون، جاء بمبادرة عضو الكنيست أفي ديختر، (من الليكود) ووقع عليه 18 عضوا آخرين، من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يسرائيل بيتنا" و"يمينا".

وبحسب السابعة، يستهدف القانون الجديد، سحب جنسية أي فلسطيني من سكان إسرائيل، يحصل على راتب شهيد، أو أسير، من السلطة الفلسطينية.

وأشارت القناة، الى أن الكنيست صادقت بالسابق على مصادرة قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، من اموال المقاصة.