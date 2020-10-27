يديعوت: إسرائيل وافقت على إدخال دفعتين من التمويلات القطرية إلى حماس

وافقت إسرائيل على إدخال دفعتين من التمويلات القطرية، إلى حركة حماس في قطاع غزة قريبا، بحسب ما ورد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على إدخال دفعتين من التمويلات القطرية المخصصة لحركة حماس بغزة، خلال الأيام القادمة.
ولفتت "يديعوت"، إلى أن الموافقة جاءت في أعقاب مباحثات جرت بين إسرائيل وقطر، مشيرة الى أن قطر وافقت على تمديد فترة التمويلات حتى نهاية العام 2021.
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