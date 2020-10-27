البرهان في مصر للقاء السيسي

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، صباح الثلاثاء، إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ورئيس المخابرات العامة الفريق ركن جمال عبد المجيد> وبحسب مجلس السيادة في السودان، كان في وداعهم بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد يوسف.

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