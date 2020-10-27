السعودية: نرفض بشدة أى محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.
وتستنكر المملكة، الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم السلام، وتُدين كل عمل إرهابي أيًا كان مرتكبه.
ودعت المملكة العربية السعودية، إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.
وفى سياق متصل ، أعلن مجلس حكماء المسلمين خلال اجتماع عقده، امس الاثنين، برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عزمه على رفع دعوى قضائية ضدّ صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة التي نشرت رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد وكذلك أيضًا ضدّ "كل من يسيء للإسلام ورموزه المقدّسة".
وقال المجلس في بيان صدر في أعقاب اجتماع عقده عبر الفيديو إنّه "قرّر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين لرفع دعوى قضائية على صحيفة شارلي إيبدو، التي قامت بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لنبيّ الرحمة وكذلك كلّ من يسيء للإسلام ورموزه المقدّسة".
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