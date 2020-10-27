حظر الخدمات الترفيهية والمطاعم ليلا في روسيا بدءا من غد بسبب "كورونا"

أصدرت هيئة حماية المستهلك الروسي ،اليوم /الثلاثاء/، مرسوما يحظر الخدمات الترفيهية وخدمات المطاعم في جميع أنحاء البلاد ليلا من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحا.

ووجه المرسوم بضرورة تعزيز نظام التطهير الحالي في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة وفي أماكن التجمعات للأشخاص (منافذ البيع بالتجزئة، ومرافق تقديم الطعام، والأماكن التي تقام فيها الأحداث المسرحية والترفيهية والثقافية والتعليمية).

ويدخل مرسوم هيئة حماية المستهلك بشأن تعزيز تدابير مكافحة فيروس كورونا، حيز التنفيذ ابتداء من غد 28 أكتوبر الجاري.