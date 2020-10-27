أصدرت هيئة حماية المستهلك الروسي ،اليوم /الثلاثاء/، مرسوما يحظر الخدمات الترفيهية وخدمات المطاعم في جميع أنحاء البلاد ليلا من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحا.
ووجه المرسوم بضرورة تعزيز نظام التطهير الحالي في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة وفي أماكن التجمعات للأشخاص (منافذ البيع بالتجزئة، ومرافق تقديم الطعام، والأماكن التي تقام فيها الأحداث المسرحية والترفيهية والثقافية والتعليمية).
ويدخل مرسوم هيئة حماية المستهلك بشأن تعزيز تدابير مكافحة فيروس كورونا، حيز التنفيذ ابتداء من غد 28 أكتوبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر الخدمات الترفيهية والمطاعم ليلا في روسيا بدءا من غد بسبب "كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.