مسلحون يطلقون النار على سيارته.. اغتيال وزير في الحكومة الانقلابية باليمن

تحدثت مصادر باليمن، عن ورود أنباء تفيد مقتل وزير الرياضة بحكومة الانقلابيين في اليمن التابعة لجماعة الحوثي المتمردة، وفق ما أوردت شبكة العربية.

و أفادت المصادر بأن الوفاة تخص القيادي الحوثي حسن زيد قبل قليل بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد تعرضه لمحاولة إغتيال من قبل مسلحين.

وأشار ناشطون وقيادات حوثية إلى أن القيادي حسن زيد والمعين من قبل الحوثيين وزيرًا للشباب والرياضة في حكومتهم توفي في المستشفى الجمهوري بصنعاء متأثرًا بإصابته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها بينما كان على متن سيارته هو وابنته الصغرى في جسر حده بالمدينة السكنية.

وأطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية ، النار على القيادي الحوثي حسن زيد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمشفى، وأوضحت المصادر إن حالة ابنته جيده بعد أن نجت من عملية الاغتيال.