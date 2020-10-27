صحيفة: اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل أنهى أحلام إيران وتركيا في الخرطوم

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء أن محللين إسرائيليين أكدوا أن اتفاق السلام بين الخرطوم وتل ابيب أنهي أحلام تركيا وإيران في تحويل السودان إلى قاعدة أمامية من شأنها أن تساعد في توسيع نفوذهما بالمنطقة.
وقال الكاتب "عوديد جرانوت"، في مقاله بصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن السودان بعد اتخاذه قرار إقامة علاقات مع إسرائيل، انفصل وتحرر من 3 حواجز أصابت حنجرته وهددت بانهياره بالكامل.
وأوضح "جرانوت" أن أول تلك الحواجز التي تحرر منها السودان، هو محاولة كل من تركيا وإيران، تحويل السودان إلى قاعدة أمامية من شأنها أن تساعد في توسيع نفوذها".
وأشار إلى أن قطع السودان لعلاقاته مع إيران عام 2016، وعرقلة جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنشاء قاعدة على ساحل البحر الأحمر، أدي إلى تمهيد الطريق لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وتابع "جرانوت" أن الحاجز الثاني الذي تخلصت منه السودان هو التطرف، الذي دفعت إليه البلاد في ظل فترة طويلة من حكم الإخوان المسلمين بقيادة عمر البشير، الذي وفر المأوى واللجوء لتنظيم القاعدة وبن لادن، وقدم السلاح لتنظيمي حماس في غزة وحزب الله في لبنان.
أما الحاجز الثالث فقد كان يتمثل بالصورة السلبية لإسرائيل التي ساعد نظام البشير على ترسيخها.
ويجمع محللون إسرائيليون على أن إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان هو قصة نجاح للطرفين، لا خاسر فيها، إذ حصل السودان بفضل الاتفاق على حبل إنقاذ اقتصادي من ديون ضخمة بلغت 60 مليار دولار، وأفق عودة لأسرة الأمم المتحدة، بعد رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
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