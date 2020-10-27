روسيا تحظر الخدمات الترفيهية والمطاعم بسبب ارتفاع إصابات كورونا

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت هيئة حماية المستهلك مرسوما يقضى بضرورة تعزيز نظام التطهير الحالى فى وسائل النقل العام وسيارات الأجرة وفى أماكن التجمعات للأشخاص (منافذ البيع بالتجزئة، ومرافق تقديم الطعام، والأماكن التى تقام فيها الأحداث المسرحية والترفيهية والثقافية والتعليمية).
ويدخل مرسوم هيئة حماية المستهلك بشأن تعزيز تدابير مكافحة فيروس كورونا، حيز التنفيذ ابتداء من غد 28 أكتوبر ليكون من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحا.
يشار إلى أن روسيا كانت قد سجلت 16 ألفًا و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و547 ألفًا و774 إصابة.
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