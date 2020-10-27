الآلاف يتظاهرون ببنغلاديش ضد إساءة ماكرون للإسلام

تظاهر عشرات الآلاف، يوم الثلاثاء، في العاصمة البنغلاديشية دكا، ضد فرنسا، داعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأحرق المحتجون دمية تمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن دافع عن نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وأفادت الشرطة بأن أكثر من 40 ألف شخص كانوا يشاركون في هذه المسيرة التي نظمها حزب إسلامي، وتم توقيفها قبل أن تصل إلى قرب السفارة الفرنسية في العاصمة البنغلادشية.

وكان ماكرون قال خلال حفل لتأبين المعلم صامويل باتي، الذي قُتل في باريس إثر عرضه رسوما مسيئة أمام مجموعة من الطلاب إن فرنسا ”ستحمل راية العلمانية عاليا، ولن تتخلى عن الكاريكاتير (الرسوم المسيئة)، ولو تقهقر البعض“.