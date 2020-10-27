بومبيو: واشنطن تعمل مع الهند في مكافحة وباء كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم /الثلاثاء/ إن المحادثات الأمريكية الهندية التي جرت اليوم تعكس التعاون في شتي المجالات.
وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، أن "واشنطن تعمل مع الهند في مكافحة وباء كورونا"، معربا عن فخره بالإعلان عن تحدي البلدين سويا لوباء كورونا.
من جانبه، قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن علاقتنا مع واشنطن بالسنوات الماضية إيجابية. وأضاف أن علاقة الهند بالولايات المتحدة تعززت في مجالات مختلفة.
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