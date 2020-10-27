أذربيجان ترد على اتهام أرمينيا بانتهاك هدنة وقف إطلاق النار

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، انتهاك الهدنة في اقليم ناجورنو كاراباخ؛ مؤكدة على التزامها بوقف إطلاق النار، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

كانت أرمينيا، اتهمت أذربيجان بخرق هدنة وقف إطلاق النار واستخدام طائرات تركية في قصف مواقع آهلة بالمدنيين، معتبرة الأمر استمرار لسياسة العداء بين البلدين وعدم التزام بما جرى التوافق عليه قبل أيام، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، إن أذربيجان استخدمت طائرات مسيرة (تقوم في الغالب تركيا أو إسرائيل بتوريدها) في قصفها الجديد.

وأضافت وزارة دفاع أرمينيا، أن أذربيجان انتهكت الهدنة وقصفت مواقعنا عند الحدود مع إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول الأحد، أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجددا أن تلتزما اعتبارا من أمس الاثنين "وقفا إنسانيا لإطلاق النار" في إقليم قره باخ.

والتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون السبت الماضي وزيري خارجية البلدين، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية في بيان، مضيفة أن "وقف إطلاق النار الإنساني يبدأ سريانه في 26 أكتوبر الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي".