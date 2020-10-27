اصطدام كاسحة ألغام يونانية بحاوية برتغالية في ميناء بيرايوس.. ووقوع إصابات

أفادت وسائل الإعلام اليونانية، بأنه تم إجلاء طاقم كاسحة ألغام تابع للبحرية اليونانية يتألف من 27 فردا، عقب تضرره في تصادم بحاوية ترفع علم البرتغال خارج ميناء بيرايوس، صباح اليوم، الثلاثاء، وتشير التقارير إلى أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح طفيفة.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، بدأت السفينة كاليستو، التي يبلغ ارتفاعها 57 مترا، والتي أبحرت من قاعدة سالامينا البحرية، في أن تغمرها المياه بعد أن صدمتها سفينة الحاويات مايرسك لونسيستون التي ترفع العلم البرتغالي في حوالي الساعة 7.30 صباح الثلاثاء.

وذكرت قناة "سكاي" التليفزيونية أن السفينة كاليستو بدأت في الغرق وسحب رجال الإنقاذ أربعة من أفراد طاقمها من المياه.

وتجري عملية سحب السفينة إلى بر الأمان من خلال زورق.

وأضاف مسئول أن الحاوية ميرسك لونشيستون لم تلحق بها أضرار، مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور كيف وقع التصادم لكن سيجري التحقيق في الأمر.