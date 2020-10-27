وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بالتعاون العسكري والدفاعي مع الهند

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم /الثلاثاء/ أن بلاده ملتزمة بالتعاون العسكري والدفاعي مع الهند.

وقال إسبر - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي راجنات سينغ، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة ستعمل على المجالات التي تواجه فيها التحديات والتهديدات خاصة في المجالات الاستخباراتية والعسكرية"، مؤكدا أن جائحة كورونا والمسائل الملحة تجعل من تعاون الولايات المتحدة مع الهند مسألة بالغة الأهمية.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الهندي عن تقديره لدعم واشنطن للهند في مجالات مختلفة.. وقال إن الاتفاقات مع واشنطن تشمل الاقتصاد والقواعد العسكرية وزيادة التدريبات وتعزيز التبادل المشترك، لافتا إلى أن التعاون مع واشنطن يتقدم بشكل مذهل.

وتابع: "اتفقنا على تحديد المشاريع المتفق عليها تحت مبادرة التكنولوجيا، وتطوير التعاون العسكري مع واشنطن".. معربا عن تطلع بلاده إلي عقد قمة أولى مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت - في وقت سابق أمس - أن الهند ستوقع اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة لتبادل بيانات الأقمار الصناعية الحساسة، بعدما بدأ الجانبان حوارًا أمنيًا رفيع المستوى في نيودلهي.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، التقى نظيره الهندي وناقشا اتفاقية التبادل الأساسية بشأن التعاون الجغرافي المكاني الجاهزة للتوقيع. مضيفًة: "عبّر الوزيران عن ارتياحهما لتوقيع اتفاقية BECA خلال الزيارة".

وأضافت الوزارة أن الاتفاق سيتيح للهند الوصول إلى مجموعة من البيانات الطبوغرافية والبحرية والجوية التي تعتبر حيوية لاستهداف الصواريخ والطائرات المسلحة بدون طيار.

ونقلت الوزارة عن مصدر دفاعي هندي أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة أيضًا بتقديم مساعدات ملاحية وإلكترونيات طيران متقدمة على الطائرات التي زودتها بها الولايات المتحدة للهند.

يُذكر أن وزيرى الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو، ومارك إسبر، وصلا إلى نيودلهي - في وقت سابق -؛ لإجراء محادثات مع القادة الهنود.