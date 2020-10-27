الاتحاد الأفريقي: انتخابات سيشل جرت بسلمية وشفافة

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، وافيل رامكالوان على انتخابه رئيسا لجمهورية سيشل، وحزب الاتحاد الديمقراطي السيشيلي الذي خرج منتصرا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية بنجاح، فى الفترة من 22-24 أكتوبر 2020.

كما أثني فقى، فى بيان له على الرئيس المنتهية ولايته داني فور، لقيادته لجمهورية سيشل خلال فترة ولايته، ولإظهاره حنكة سياسية قوية من خلال قبوله بنتائج الانتخابات.

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هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مفوضية الانتخابات وجميع أصحاب المصلحة على جهودهم الجماعية في إجراء مثالي لانتخابات سلمية وشفافة وذات مصداقية والتى تم تنظيمها في ظل الظروف الصعبة التي فرضها جائحة كوفيد -19.

وأكد رئيس المفوضية، دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي المستمر لشعب جمهورية سيشيل في الوقت الذي يواصل فيه تعميق أوراق الاعتماد القوية في الحكم الديمقراطي والتشاركي في بلدهم.

وكان رئيس لجنة الانتخابات فى سيشل، أعلن يوم الأحد الماضي، فوز مرشح المعارضة وافيل رامكالاوان، بانتخابات الرئاسة في أرخبيل الجزر بنسبة 54.9% من الأصوات الصحيحة متفوقا على الرئيس الحالى دانى فور.