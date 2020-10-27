لـ اليوم الرابع| التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، أطلقها الحوثيون لاستهداف "الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

ويعد هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي يعلن فيه التحالف التصدي لهجمات حوثية على أهداف في السعودية باستخدام المسيرات.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر باليمن، بمقتل وزير الرياضة بحكومة الانقلابيين في اليمن التابعة لجماعة الحوثي المتمردة.

و أفادت المصادر بأن الوفاة تخص القيادي الحوثي حسن زيد قبل قليل بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد تعرضه لمحاولة إغتيال من قبل مسلحين.

وأشار ناشطون وقيادات حوثية إلى أن القيادي حسن زيد والمعين من قبل الحوثيين وزيرًا للشباب والرياضة في حكومتهم توفي في المستشفى الجمهوري بصنعاء متأثرًا بإصابته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها بينما كان على متن سيارته هو وابنته الصغرى في جسر حده بالمدينة السكنية.

وأطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية ، النار على القيادي الحوثي حسن زيد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمشفى، بينما لم توضح المصادر حالة ابنته.