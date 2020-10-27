إسرائيل تفتتح جسرًا جديدًا للمشاة في معبر قلقيلية

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه دشن جسرا في معبر قلقيلية لعبور المشاة.
وقالت المواقع العبرية إنه تم تشييد الجسر الجديد في المكان بهدف توفير عبور أمن للمشاة الذين يمرون من المعبر في كل صباح، وذلك كبديل للطريقة التي كانوا يمرون بها سابقا عبر الطريق وساحة إيقاف السيارات.
وذكرت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي، أن تدشين الجسر يأتي في إطار مشروع تقوم به ما تسمى الإدارة المدنية في معابر الضفة باستثمارٍ يقدر بأكثر من 300 مليون شيكل.
ونقلت عن مسؤول مسؤول المعابر الاسرائيلي إليشاع حانوكايف قوله "الجسر الجديد الذي تم تدشينه أمس في معبر قلقيلية يتيح المرور الآمن والسريع لسكان المنطقة بهدف تطوير كل المعابر".
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