التحالف العربى: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية. وأشار فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الثلاثاء/ إلى أن الطائرة كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن.

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