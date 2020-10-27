قرارات صعبة.. وزير الداخلية الفرنسي يدعولـ التأهب لإجراءات جديدة لمواجهة كورونا

دعا وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بلاده إلى التأهب لاتخاذ "قرارات صعبة" تتعلق بفرض إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع حالات كورونا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن السلطات الفرنسية تدرس خيارات تطبيق إجراءات أشد لمكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس والمستمر في التفشي على الرغم من فرض قيود من أكثر القيود صرامة في أوروبا. وقال دارمانان لإذاعة فرانس أنتير "علينا أن نتوقع قرارات صعبة". وفرضت فرنسا بالفعل حظر تجول من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا في المدن الكبرى بما فيها باريس. وقال مصدران من قطاع الصناعة على صلة بالحكومة إن المسؤولين يدرسون الآن تقديم موعد الحظر وإبقاء الناس في منازلهم في عطلات نهاية الأسبوع باستثناء الخروج للضرورة وإغلاق المتاجر غير الأساسية.

وأعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 ألفا و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل دخول للمستشفيات سُجِّلَ منذ أبريل الماضي.

وحذر الخبراء من أن فرنسا "فقدت السيطرة على الوباء"، حيث قال الدكتور إريك كاومس ، رئيس قسم العدوى وأمراض المناطق المدارية في مستشفى بيتي سالبترير في باريس ، إن البلاد بحاجة إلى الإغلاق مرة أخرى مع استمرار ارتفاع الحالات.

وقال لإذاعة فرانس انفو"فقدنا السيطرة على الوباء لكن ذلك لم يبدأ بالأمس. لقد فقدنا السيطرة على الوباء منذ عدة أسابيع بالفعل".

وأوضح الدكتور جان فرانسوا دلفريسي ، رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الفيروس، أن البلاد في "وضع صعب للغاية ، بل حرج".