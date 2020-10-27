المدرية العامة للجوازات في المملكة تضيف خدمة جديدة للمقيمين

أضافت الجوزات في المملكة العربية السعودية خدمات جديدة للمقيمين تساعدهم في تجديد الإقامة والخروج والعودة، وذلك عن طريق الأنترنت وهم خارج الأرضي السعودية، حيث أن الخدمات الجديدة التي تقدم عبر منصة أبشر سوف تساعد كل من المواطنين والمقيمين في إتمام الخدمات إلكترونيا دون الضرورة للذهاب للجوزات، وقد تم تسهيل هذة العملية علي خلاف ما كان يحدث في الماضي كان لابد من ذهاب المواطن إلى الجوزات لأجراء الخدمات التي يحتاجاها لأبناءه الذين لا يملكون هويات وطنية وذلك لأنهم دون العمر المحدد، فأصبح من خلال أبشر و دخوله علي حسابه الشخصي ينجز هذة الخدمة، وكما يمكن أيضا عبر أبشر تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوزات والخارجية وقنصليات السعودية في الخارج .

أجدد ما أعلن من الجوزات السعودية للمغتربين

المدرية العامة للجوزات في المملكة العربية السعودية أكدت أنه لا يمكن تحويل الإقامة للمرافقين التابعين للمقيم إلى زيارة عائلية، وقد كان هذا ردا علي سؤال أحد المقيمين في المملكة على الحساب الرسمي للجوزات السعودية عبر موقع “توتير”، وجاء الاستفسار كالتالي (كيفية تحويل الإقامة إلى زيارة عائلية لزوجة وابنه )، والكثير من المقيمين في دولة السعودية يعانون من ارتفاع قيمة رسوم الإقامة للمرافقين والتابعين لهم مقارنة بانخفاض رسوم تجديد الزيارة العائلية .

تسليم هوية مقيم عبر البريد من خلال بوابة مقيم

أعلنت الجوازات السعودية أنه عبر بوابة مقيم ستصل هوية مقيم من خلال خدمة توصيل الوثائق عند إكمال إجراءات الإصدار أو التجديد، وقد ذكر الحساب الرسمي للمدرية الجوزات السعودية علي موقع “توتير” أنه سعيا منها لتوفير الوقت والجهد لعملاءها أتاحت أمكانية توصيل هوية المقيم بشكل الكتروني عن طريق بوابة مقيم .

شروط تجديد هوية مقيم في السعودية

الجوزات السعودية قامت بوضع عدة شروط يجب توافر عند قيام الوافد بتجديد هويته، وتتضمن هذة الشروط :

أن يقوم الوافد بتسديد رسوم تجديد الإقامة . أن يكون الوافد مسدد لغرامات التأخير والمخالفات المرورية أن وجدت . أن يقوم الوافد بتسجيل بصمة وصورة خاصين به . ان يكون الوافد داخل السعودية وقت التجديد . يجب علي الوافد أن تتوافر معه الإقامة القديمة . أن يقدم التقارير الطبية التي تثبت خلوه من الأمراض . أن يكون جواز سفر الوافد ساري .

عقوبة عدم تجديد الإقامة السعودية

وضعت الجوازات في المملكة عقوبة بالغرامة علي التأخير عن موعد تجديد الإقامة، وقد تحددت غرامة بقيمة 500 ريال سعودي في حال تخلف الوافد عن التجديد في المرة الأولي، وفي حالة التأخر للمرة الثانية يتوجب دفع مبلغ 1000 ريال كرسم غرامة للتأخير، وأن تكرر ذلك للمرة الثالثة يتم استبعاد الوافد عن المملكة .