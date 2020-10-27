اليمن.. مقتل وزير الشباب في حكومة الحوثيين الانقلابية

أفاد مراسل "دوت الخليج"، الثلاثاء، بمقتل وزير الشباب في حكومة الحوثيين الانقلابية حسن زيد متأثرا بإصابته بعد تعرضه لإطلاق نار في صنعاء من قبل مجهولين.

وقالت وكالة "فرنس برس" إن مسلّحين في صنعاء قتلوا "وزير" الشباب والرياضة في حكومة مليشيات الحوثي، في حادث أمني نادر في العاصمة.

وقال مسؤول في صفوف الحوثيين وموظف في وزارة الشباب والرياضة للوكالة إن المسلحين أطلقوا النار على سيارة حسن زيد فأصيب وتم نقله إلى مستشفى إلا أنه فارق الحياة هناك.

وأصيبت ابنته التي كانت ترافقه بإطلاق النار، بحسب المصادر ذاتها.

ولم تُعرف على الفور الجهة التي تقف خلف الحادث في المدينة التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من إيران.

كما لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل المتمردين حول عملية الاغتيال.

وخلّف النزاع في اليمن آلاف القتلى والجرحى وتسبّب بأزمة إنسانية هي الأكبر في العالم، وفقا للأمم المتحدة.