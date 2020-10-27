فرنسا: علينا الاستعداد لقرارات صعبة بخصوص قيود كورونا

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة، قد أكدت فى وقت سابق، أن السلطات الفرنسية تدرس خيارات تطبيق إجراءات أشد لمكافحة فيروس كورونا والمستمر فى التفشى على الرغم من فرض قيود من أكثر القيود صرامة فى أوروبا.

وسجلت فرنسا أمس الإثنين، 26771 حالة إصابة جديدة، بينما ارتفعت الوفيات 257 حالة ليصل الإجمالى منذ بدء التفشى إلى 35018 حالة وفاة.