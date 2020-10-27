جاء بذلك بعد تداول أنباء عن وقوع انفجار بوسط مدينة هاطاى جنوب تركيا، مساء أمس الإثنين. ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، أشار والى مدينة هاطاى التركية، رحمى دوغان، إن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، مضيفا أنه "لاتوجد خسائر فى الأرواح، وقوات الأمن لاتزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الفرنسية فى تركيا تنصح رعاياها بتوخى الحذر وتجنب التجمعات الشعبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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