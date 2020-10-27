عاجل.. دوى انفجار كبير قرب مطار كابول الدولى

قال مسؤولون أفغان، إن مهاجما انتحاريا فجر سيارة محملة بالمتفجرات شرق أفغانستان، مما أدى إلى اشتباك مسلح مع الشرطة أعقبه تفجير انتحارى ثان، وهو هجوم منسق أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة عشرة آخرين بجروح.

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