لجنة الطوارئ بـ غزة: دخلنا مرحلة القلق وهناك مناطق جديدة يدخلها كورونا

أكد رئيس لجنة الطوارئ بقطاع غزة محمد أبو سلمية، أن هناك حالة استهتار كبيرة من قبل المواطنين، ونحن أمام تحدٍ، والمواطن هو الفيصل، وقال: "إننا دخلنا مرحلة القلق وهناك مناطق جديدة يدخلها فيروس كورونا سواء في مدينة غزة، أو محافظات قطاع غزة".

وأوضح أبو سلمية، في حديث لإذاعة "القدس" الفلسطينية، أن منطقة الشيخ رضوان وحي الشجاعية بغزة الأمور فيها خطيرة، حيث إنه في حالة إصابة شخص فإن المخالطين بحاجة للانتظار من خمسة أيام إلى أسبوع حتى يجري فحص المخالطين ما لم تظهر أعراض خطرة.

وأضاف أنه يمكن القول إننا دخلنا مرحلة القلق وندق ناقوس الخطر، خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء، وهناك حالات كثيرة مشتبه بها تصل إلى مستشفى الشفاء، وهذا يمكن أن يدفعنا إلى إجراءات أكثر تشددًا.

ولفت أبو سلمية إلى أن هناك حالات كثيرة وملحوظة من أصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي تصل المستشفى يوميا.