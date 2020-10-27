أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها السعودي

سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها السعودينفذ سلاح الجو المسير بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، عملية هجومية على مطار أبها الدولي بالسعودية .

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن العملية استهدفت هدفاً مهماً في مطار أبها الدولي بطائرة من نوع قاصفk2، مؤكداً أن الإصابة كانت مباشرة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت العميد سريع إلى أن عمليات الجيش واللجان الشعبية مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على الوطن.

