أخبار اليمن : المؤتمر يدين بشدة اغتيال حسن زيد ويطالب الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة

المؤتمر يدين بشدة اغتيال حسن زيد ويطالب الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة
دان المؤتمر الشعبي العام بشدة اغتيال الاستاذ حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ من قبل عناصر إرهابية اليوم .
وأكد المؤتمر ان اغتيال حسن زيد رئيس حزب الحق جريمة إرهابية مدانة تعكس نوازع الشر والاجرام لمن ارتكبوها ويقفون خلفها حيث لم يتورعوا عن استهدافه ومعه ابنته.
واشار المؤتمر إلى أن اغتيال حسن زيد يمثل خسارة سياسية فقد كان أحد أبرز القيادات السياسية المدافعة عن الوطن والحريصة على الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية بين المكونات المناهضة للعدوان .
وطالب المؤتمر الأجهزة الأمنية بسرعة ملاحقة مرتكبي الجريمة وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع معبرا عن أحر التعازي لأسرته ولحزب الحق متمنيا لابنته سرعة الشفاء
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