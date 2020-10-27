حرائق فى غابات كاليفورنيا وإجلاء أكثر من 90 ألف مواطن

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اندلاع حرائق جديدة بغابات كاليفورنيا، والذى مازال خطرها قائمًا وذلك نظرًا لتصاعد خطر الحرائق نتيجة للرياح الشديدة بسبب الطقس الجاف والعاصف.





قالت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، إن الحرائق أدت إلى عمليات إجلاء جماعية فى جنوب كاليفورنيا وتسببت فى إصابة اثنين من رجال الإطفاء بجروح بالغة، حيث عانى مئات الآلاف من السكان لليوم الثانى من انقطاع التيار الكهربائى بهدف مواجهة مخاطر الحرائق المتزايدة بسبب الطقس الجاف والعاصف.

ووفقا للمسؤولين، فقد تم إجلاء حوالى 90800 من السكان من منازلهم فى مدينة إيرفين، وحولها حيث اندلع الحريق إلى حد كبير دون رادع بسبب الجفاف فى السفوح بجبال سانتا آنا جنوب لوس أنجلوس.