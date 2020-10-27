وزير الداخلية الفرنسى يدعو تركيا إلى عدم التدخل فى شؤون بلاده

تصريحات أردوغان جاءت بعدما نشرت فى فرنسا صور مسيئة للنبى محمد، حيث شكك أردوغان فى صحة ماكرون العقلية مما دفع باريس لاستدعاء سفيرها فى أنقرة.

وقال دارمانان لإذاعة إنتر فرانس "من الطبيعى أن يشعر كل واحد منا بالصدمة حين تتدخل قوى أجنبية فيما يجرى بفرنسا"، مضيفا أنه يشير إلى تركيا وإلى باكستان حيث وافق البرلمان على قرار يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من باريس. وأضاف دارمانان "يجب ألا تتدخل تركيا فى الشؤون الداخلية لفرنسا".

وكان شاب من أصل شيشانى يبلغ من العمر 18 عاما قد ذبح باتى يوم 16 أكتوبر الجارى، أمام مدرسته الواقعة فى ضاحية بباريس، بينما قتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.

ويقول المحققون إن القاتل كان يسعى للانتقام بعد استخدام الضحية رسوما كاريكاتيرية للنبى محمد فى حصة دراسية عن حرية التعبير.