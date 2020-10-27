إصابة وزير داخلية فرنسا السابق بفيروس كورونا

وقالت المصادر، وفقا لقناة "فرانس تى فى إنفو" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن كاستنر يخضع حاليا لعزل صحى، مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 10 نواب بفيروس كورونا فى البرلمان الفرنسى خلال الأيام القليلة الأخيرة.

وسجلت فرنسا أمس الإثنين، 26771 حالة إصابة جديدة، بينما ارتفعت الوفيات 257 حالة ليصل الإجمالى منذ بدء التفشى إلى 35018 حالة وفاة.