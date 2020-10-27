إسرائيل تعين منسقا جديدا لمكافحة فيروس كورونا.. تفاصيل

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن البروفيسور نحمان إيش، كبير الضباط الطبيين الأسبق في الجيش الإسرائيلي، سيحل محل البروفيسور روني جامزو كمنسق لمكافحة فيروس كورونا في اسرائيل.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة الصحة ومكتب رئيس الحكومة، اتفقا على تعيين البروفيسور نحمان إيش كمفوض حكومي لمكافحة فيروس كورونا، خلفا للبروفيسور روني جامزو.

وسيباشر نحمان إيش، 59 عاما، مهامه غدا الأربعاء، بدل روني جامزو، وسبق لنحمان أن ترأس قسم الصحة في صندوق المرضى "مكابي"، وكان محاضرا في قسم إدارة النظم الصحية في جامعة مستوطنة "اريئيل" في الضفة الغربية. كما شغل منصب المسؤول الطبي في الجيش الاسرائيلي من عام 2007 حتى 2011.

وكان روني جامزو، قد أشار سابقا إلى أن الحكومة لا تمنحه كل الأدوات لتقليل الإصابة بالفيروس. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "جامزو لم يكن راضيا من فرض الاغلاق الشامل".