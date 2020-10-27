ردا على أردوغان.. فرنسا تطالب تركيا بعدم التدخل في شؤونها

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، تركيا، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وذلك بعدما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة بضائع فرنسا، مشيرا إلى أن لرئيسها إيمانويل ماكرون أجندة "معادية للإسلام".

وقال دارمانان لإذاعة "إنتر فرانس": "من الطبيعي أن يشعر كل واحد منا بالصدمة حين تتدخل قوى أجنبية فيما يجري بفرنسا"، مضيفا أنه يشير إلى تركيا وإلى باكستان، حيث وافق البرلمان على قرار يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من باريس.

وأضاف دارمانان: "يجب ألا تتدخل تركيا في الشؤون الداخلية لفرنسا".

وترجع جذور الخلاف إلى قطع رأس مدرس فرنسي، في 16 أكتوبر، في هجوم نفذه رجل من أصول شيشانية بعدما عرض المدرس على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

وفي السياق، أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"القتل المروع" للمدرس الفرنسي صامويل باتي.

وقالت المتحدثة رافينا شمدساني في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف، إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت "تدين تماما قتل المدرس في فرنسا".