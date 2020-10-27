ترامب يخطط لطرح لقاح كورونا مجانا

وقال عدد من المسؤولين لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن مراكز الرعاية الطبية تخطط لتغطية اللقاحات التى تحصل على تصريح استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء، حيث لا تسمح السياسة الحالية لبرنامج التأمين الصحى الشامل بتغطية التكاليف للقاحات المعتمدة.
وصرح أحد المسؤولين أن الإدارة تعمل على ضمان عدم دفع أى أمريكى مقابل اللقاح، وقال شخصان مطلعان على الخطة إنها ستعالج أيضًا قضايا كورونا الأخرى مثل السماح بمزيد من المرونة للمرضى الذين يبحثون عن علاج لفيروس كورونا.
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