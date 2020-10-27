إصابة وزير العدل الاجتماعى الهندى بـ كورونا

وبحسب قناة "إن دى تى فى" الهندية، تم نقل أثاوالى البالغ من العمر 60 عامًا لأحد المستشفيات الخاصة الواقعة جنوب مدينة مومباى.

وكانت الهند قد سجلت اليوم الثلاثاء، 36 ألفُا و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و488 حالة وفاة.