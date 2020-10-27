انقلاب قارب للمهاجرين شمال فرنسا.. ومسئول يعلن التفاصيل

أعلن مسئول فرنسي، مقتل شخص واحد على الأقل في عملية إنقاذ مهاجرين في بحر المانش، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال رجال الانقاذ اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص على الأقل فقدوا وإن عملية بحث جارية بعد انقلاب قارب يقل نحو 20 مهاجرا قبالة ساحل لون بلاج قرب دونكيرك بشمال فرنسا.

وتم انقاذ 15 شخصا آخرين من بينهم ثمانية يعانون من انخفاض حرارة جسمهم واثنان كانا في حالة سكتة قلبية.

وحضرت طواقم الطوارئ والطواقم الطبية إلى جانب مروحية تابعة للبحرية الفرنسية إلى مكان الحادث.

حاول عدة آلاف من المهاجرين العبور بشكل خطير للقناة الإنجليزية هذا العام ، ودفعوا في كثير من الأحيان للمهربين لمساعدتهم عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم في زوارق مطاطية مكتظة.

وضغطت بريطانيا مرارًا على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لبذل المزيد لمنع المهاجرين من مغادرة فرنسا.