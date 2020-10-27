يستعدون لشن هجمات على أنقرة.. تركيا تعتقل 7 يشتبه بانتمائهم لـ داعش

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في أنقرة، بتهمة الإعداد لشن هجمات خلال عطلات وطنية، على ما ذكرت وسائل إعلام ومسؤولون.
وذكرت محطة "إن تي في" التلفزيونية، أن المعتقلين "كانوا يخططون لشن هجمات في عيد الجمهورية الخميس المقبل ومراسم 10 نوفمبر في ذكرى وفاة مؤسس الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك".
وأوردت المحطة، أن القوات الخاصة في الشرطة داهمت منازل المشتبه فيهم، ويعتقد أن اثنين منهم قاما "بدور نشط" في النزاع المسلح في سوريا.
واتهمت السلطات شخصًا آخر بأنه "منفذ إعدامات" في الجماعة المتطرفة.
وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، في بيان إصدار 7 مذكرات توقيف في حق أعضاء في تنظيم داعش الثلاثاء، وأنهم حبسوا جميعًا في إطار تحقيقين منفصلين، من دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
ولم يكشف المكتب عن جنسياتهم.
وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات المتشددة الدامية في العامين 2015 و2016، واتهمت السلطات تنظيم داعش والمسلحين الأكراد بالمسؤولية عنهم.
ووقع الهجوم الأخير في يناير 2017، عندما قتل مسلح 39 شخصًا في ملهى ليلي باسطنبول خلال احتفالات رأس السنة.
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