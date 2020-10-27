بطريرك القدس ثيوفيلوس يدين الإساءة للإسلام والرسول

دان بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، الأحداث المؤسفة في فرنسا التي بدأت بإساءة مرفوضة للدين الإسلامي ومقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وأكد البطريرك ثيوفيلوس في بيان اليوم الثلاثاء أنه يرقب بعين القلق حالة الاستقطاب الناتجة عن مجريات الأمور في فرنسا، مشددا على إدانته الإساءة للدين الإسلامي بنفس قوة إدانته في حال أصابت الإساءة أيًّا من الديانات السماوية.
واستنكر أعمال العنف التي تستهدف المختلفين في الرأي أو الاعتقاد الديني، داعيا للحوار الحضاري كلغة وحيدة لتقليص الفجوات الفكرية والعقائدية بين الأديان والأيديولوجيات المختلفة.
كما دعا العالم أجمع لتعلم الوئام بين مسلمي ومسيحيي الأراضي المقدسة على ضفتي نهر الأردن، إذ سطر أبناء الأراضي المقدسة دروسًا في التآخي والمحبة والعيش المشترك في السراء والضراء. وختم بيانه بالتضرع إلى الله العلي القدير أن يديم نعمة المحبة والأخوة ويُنجّي الإنسانية من الوباء والحروب والفتن.
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