لقطات تقطع القلوب.. مقتل 8 طلاب وإصابة 136 فى انفجار قنبلة خلال محاضرة بباكستان.. صور

قتل ما لا يقل عن 8 طلاب وأصيب أكثر من 136 أخرين عقب انفجار قنبلة خلال محاضرة اسلامية فى باكستان.
ووقع التفجير اثناء محاضرة عن تعاليم الإسلام لأحد رجال الدين البارزين في القاعة الرئيسية بالمدرسة وسرعان ما تحول المشهد وأصبحت القاعة مليئة بالزجاج المكسور والسجاد ملطخ بالدماء.
وقالت السلطات الباكستانية أن عدد القتلى فى تزايد، ويوجد العديد من الطلاب المصابين في حالة حرجة.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ، وأدان رئيس الوزراء عمران خان والجناح الباكستاني لحركة طالبان انفجار اليوم.
وأكدت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القنبلة انفجرت بعد دقائق من ترك شخص ما حقيبة في المدرسة.
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