تداعيات ما بعد الانتخابات.. توتر شديد داخل غينيا ومقتل 21 شخصا

أعلنت الحكومة فى غينيا أن أعمال العنف التي شهدتها البلاد، عقب الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 18 اكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل 21 شخصا، بينهم أفراد من قوات الأمن.

وأعمال عنف تشهدها جمهورية غينيا منذ الانتخابات الرئاسية والتى أعلنت نتيجتها رسميا يوم الأحد الماضي حيث فاز خلالها الرئيس ألفا كوندي بولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، وذلك بحصوله على 59.4 % من الأصوات المعبر عنها.

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وحصل زعيم المعارضة المتنافس على الرئاسة للمرة الثالثة، سيلون دالين جالو على نسبة 33.5 % من الأصوات، وفقا لما أعلنت لجنة الانتخابات.

المترشح المعارض سيلو دالين جالو الخاسر فى الانتخابات أثر القلق داخل غينيا وخاصة أنه أعلن فوزه فى الانتخابات دون انتظار النتيجة الرسمية، وعلى إثر هذا الإعلان استمرت الصدامات بين أنصاره وقوات الأمن لمدة أسبوع، في أنحاء مختلفة من البلاد.

كما أعلن سيلو دالين، أنه سيطعن أمام المحكمة في فوز ألفا كوندي، مضيفا أنه "لا يعول كثيرا على ذلك".

وتثير الولاية الثالثة لألفا كوندي رفضا من طرف أوساط سياسية واجتماعية كبيرة، وقد تسببت في اندلاع أعمال توتر خلفت 12 قتيلا، منذ إجراء الاقتراع.

ووصل يوم الأحد إلى العاصمة كوناكري وفد يضم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية في البلاد.

