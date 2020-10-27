موت الناس في أمريكا مسألة وقت.. تحذير من رعب قادم في الشتاء

تتزايد الوفيات يوميًا بسبب فيروس كورونا المستجد covid-19 في الولايات المتحدة مرة أخرى، تمامًا كما كان يخشى خبراء الصحة، وتتزايد الحالات في كل ولاية تقريبًا، على الرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله " نقوم بعمل رائع " في مواجهة الوباء، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

قبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات المقرر في 3 نوفمبر، ارتفع متوسط الوفيات يوميًا في جميع أنحاء البلاد بنسبة 10٪ خلال الأسبوعين الماضيين، من 721 إلى ما يقرب من 794 حالة اعتبارًا من قبل أمس الأحد، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

تتزايد الإصابات المؤكدة حديثًا يوميًا في 47 ولاية ، بينما ترتفع الوفيات في 34 ولاية.

حذر خبراء الصحة من أنها مسألة وقت فقط قبل أن ترتفع الوفيات ، بالنظر إلى الارتفاع القياسي في عدد الحالات التي تجتاح البلاد.

تعتبر الوفيات مؤشرًا متأخرًا - أي أن الأمر يستغرق عادة بضعة أسابيع حتى يمرض الناس ويموتون بسبب فيروس كورونا.

قال مايكل أوسترهولم ، الخبير في الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا ، والذي حذر خلال الصيف من ارتفاع بالوفيات في الخريف ، إن ما يحدث الآن هو مجموعة من ثلاثة عوامل: "التعب الوبائي" بين الأشخاص الذين سئموا من الانهيار ويغامرون بالخروج أكثر، و"الغضب الوبائي" بين هؤلاء الذين لا يعتقدون أن الوباء يعد تهديد حقيقي، والطقس البارد، مما قد يمكن للفيروس أن ينتشر بسهولة أكبر.

أضاف أوسترهولم: "عندما تضع هؤلاء الثلاثة معًا ، لا ينبغي أن نتفاجأ بما نراه".

وتبلغ حصيلة الفيروس في أمريكا حدًا مرعبًا، حيث أصاب الفيروس أكثر من 8.6 مليون وقتل أكثر من 225000 حالة في الولايات المتحدة ، وهو أعلى إجمالي من هذا القبيل في العالم.

لا تزال الوفيات أقل بكثير من الذروة الأمريكية التي تجاوزت 2200 حالة يوميًا في أواخر أبريل.

لكن الخبراء يحذرون من خريف وشتاء قاتمين ، حيث يُستشهد بنموذج على نطاق واسع من جامعة واشنطن يتوقع وفاة حوالي 386 ألف شخص بحلول الأول من فبراير.

و من غير المرجح أن يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع حتى منتصف عام 2021.

وبلغ المتوسط المتداول لسبعة أيام للحالات الجديدة اليومية مستوى قياسيًا يوم الأحد عند 68767 ، وفقًا لجونز هوبكنز ، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 67293 ، المسجل في منتصف يوليو.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 80 ألف حالة جديدة يومي الجمعة والسبت - وهذا أعلى العلامات على الإطلاق - على الرغم من أن الاختبارات توسعت بشكل كبير على مدار تفشي المرض ، مما يجعل المقارنات المباشرة إشكالية.

ويُعتقد أن العدد الحقيقي للعدوى أعلى بكثير لأن العديد من الأمريكيين لم يتم اختبارهم ، وتشير الدراسات إلى أن الناس يمكن أن يصابوا دون الشعور بالمرض.